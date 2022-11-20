Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой напиток помогает снизить давление

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил о пользе кефира в борьбе с гипертонией

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Этот кисломолочный продукт еще и способен остановить воспалительный процесс в организме.

Регулярное употребление кефира, причем несвежего, а «третьего дня» может поспособствовать нормализации артериального давления. Об этом в эфире федерального канала сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам доктора, этот кисломолочный продукт является классическим пробиотиком, восстанавливающим бактериальный баланс в организме.

«При постоянном применении мы воспроизводим нашу хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды», — сказал врач.

Как отметил Гинзбург, некоторые полезные для здоровья элементы есть только в кефире, поэтому при отсутствии противопоказаний его непременно нужно включить в рацион. Условно говоря, «хорошие» бактерии не дают размножаться «плохим», так называемым факультативным. Последние производят токсины, которые в свою очередь вызывают отравление и запускают воспалительный процесс.

«Как результат этого воспаления развивается метаболический синдром, одним из проявлений которого является гипертония», — заключил эксперт.

Таким образом, поддерживая здоровую флору в кишечнике, человек решает еще одну задачу — борется со скачками артериального давления. Стоит отметить, кефир не рекомендуется употреблять людям с язвенной болезнью желудка и кишечника, гастритом и панкреатитом.

При составлении нового рациона, включающего специфические продукты, лучше консультироваться с терапевтом, диетологом или гастроэнтерологом. Эксперты также не советую гипертоникам «назначать» себе кефир или использовать народные рецепты вместо выбранной врачом схемы медикаментозного лечения.

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