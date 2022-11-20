Во что кутаться: как глобальный кризис отразится на продаже меха и где взять настоящий?

Фото, видео: Кардашов Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Обманут ли продавцы, предлагая скидки? А где лучше брать: на родине или за границей?

В Россию пришла зима. Сразу и почти на всю территорию страны. Как заявили в Гидрометцентре, уже к пятнице сугробы появились практически везде за исключением самых южных районов: побережья Каспийского, Черного и Азовского морей. Сугробы на Чукотке — до 36 см, а также в Красноярском крае, на Камчатке и на Урале. Ну и морозы, сразу на 10-15 градусов ниже нормы. До 35 градусов ниже ноля прогнозируется в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Красноярском крае. Сразу хочется закутаться во что-то очень теплое и, желательно, меховое.

И вот тут — вопрос: а есть ли сейчас в России настоящие шубы? «Норок», как мы помним, извели по всему миру в пандемию, причем безосновательно. Меховые поставки из Европы, Греции, прежде всего, в Россию закрыли санкциями. Модные столицы — Париж и Милан — пропагандируют экошубы, то есть искусственные. Как тут развернуться русской женщине? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

В чем теплее?

«Сегодня у нас склад почти полупустой. Раньше было все полное. Но на этот год норки хватит 100%, а следующий у нас, конечно, под вопросом. Потому что, к сожалению, меха нет», — рассказала владелица одного из магазинов.

Меха нет — и непонятно, будет ли. Европа закрыла поставки пушнины — антироссийские санкции, которые однако, по традиции, бумерангом ударили известно по кому.

«Это ужасно, все закрыто», — возмущаются греки.

В Афинах — сотни закрывшихся меховых магазинов. Пугающая тишина, всеобщие разорение: 80% изделий у греков покупали россияне.

«Хуже времен у нас еще не было. В Кастории сейчас работает менее 200 человек, а было — три тысячи! У нас даже колледж меха закрылся. Портные уезжают на заработки в Германию и в Россию. Надежды нет!» — сетовал мастер по отделке изделий из меха Георгиос Никитидис.

Но это для Европы… Для нас все может быть наоборот. Еще относительно недавно Россия была пушной державой. В Советском Союзе работали четыреста зверохозяйств. Но после лихих 90-х осталось только 20. Сейчас львиная доля сырья — из Китая, но это дешевый массовый мех… Порядка 15% из Европы — дороже, но и качественнее. Остальное делят между собой Канада, Америка. Нашего, по качеству не уступающего лучшим мировым производителям меха, — менее 3%… пока.

«Та ситуация, которая сложилась, это, может быть, не совсем и плохо. Это, наверное, точка роста. Сейчас такие обстоятельства, что деваться некуда — нужно развивать свое производство», — считает член национальной Ассоциации звероводов Ольга Левитина.

Но развиваться в условиях санкций тяжело — вот это тверское зверохозяйство пока работает в убыток. Главный экономист рассказывает: у них последнее время почти ничего не покупают, так что пока об увеличение объемов производства не приходится думать.

«В нынешней мировой ситуации наша основная задача — сохранить те объемы производства, которые мы имеем», — заметил сотрудник зверохозяйства Юрий Карлов.

Меховые ателье, в свою очередь, сидят на старых запасах, боятся, что спроса не будет.

«Надо понимать, что остатки есть, но они сокращаются. Самое плохое в этой ситуации — это снижение ассортимента. Образуется дефицит», — указал управляющий меховой компанией Василий Константинопольский.

Но есть примеры, когда удалось найти баланс, новых поставщиков, сохранить производство и увеличить продажи. Любовь Вики Цыгановой к шубам переросла в целый меховой бизнес. Одежда как искусство — с духом патриотизма. Шьет преимущественно из русского меха: полярный волк, соболя, рыси. Среди покупателей — мировые звезды.

«В такой шапке Федор Конюхов летал в кругосветное путешествие на воздушном шаре. Вот, тоже, видите — картина Конюхова, русский стиль можно и так обыграть. Это некая готовность к подвигу русского человека, русского духа», — показала артистка.

Прогноз экспертов на ближайшие годы: шубы были есть и будут. Весь вопрос в том, по каким ценам и какого качества они будут. Но уже по традиции, продавцы рынков, дешевый Китай будут выдавать за Канаду или Россию. О том, что мех носить можно только года три, покупатель поймет в процессе. Клиента сбивают с толку колоссальными скидками.

«Нам удалось вырваться из этого магазина. К слову, шубу, которая изначально стоила 85 тысяч рублей, мне предложили в итоге за 50. Но никаких чипов и документов по этому меховому изделию нет. Это значит, что я никак не смогу проверить, что это действительно настоящая норка, что она из Канады. Это может быть простой кролик», — пояснила корреспондент.

Сегодня товар в Россию везут через третьи страны. Часто через Турцию. За дорогу переплачивают вдвое. Из Кастории в Челябинск Константин Толиос переехал 20 лет назад. Костяк этого мехового производства — греки с огромным опытом. И уже скоро сюда приедут новые сотрудники, те самые, которые бегут от вызванной антироссийскими санкциями европейской безработицы.

На конечной стоимости шубы даже удорожание логистики почти не сказывается — спасибо просевшему курсу евро. Еще одна выгода нам от их санкций — снизилась конкуренция.

«И сейчас мы уже будем расширяться, это для нас выгодная партия», — поделилась мнением сотрудник меховой фирмы Оксана Баженова.

На эту зиму прогноз синоптиков не утешителен: в Россию и Европу придет климатический кошмар. Будет очень холодно. Суровый минус уже в декабре. Но россиянкам бояться не стоит — в этом году шубы в продаже останутся. И даже дорожать не будут.