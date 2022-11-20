Премьера Риши Сунака высмеяли за высказывание о борьбе Великобритании за свободу

Премьер Сунак во время визита в Киев заявил, что Великобритания боролась за свободу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Thomas; 5-tv.ru

Его страна в прошлом построила величайшую колониальную империю.

В Киев прилетел с краткосрочным визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он как бы подчеркнул преемственность политики правящих консерваторов. Перенял эстафету у Бориса Джонсона, скороспелая Лиз Трасс так и не доехала до Украины. Сунаку провели экскурсию по Киеву, в Бучу по традиции или еще куда не повезли: холодно, света нет.

Но вот, что заявил во время визита Сунак: Британия знает, что значит сражаться за свободу. Страна, построившая величайшую колониальную империю на планете сражалась за свободу? Ирландия тоже много может рассказать про борьбу за свободу, Шотландия. Много кто, но не метрополия.

Если это не глупость британского премьера и миллионера, то это лицемерие. Точно такое же, какое просвященный Запад сейчас выказывает Катару: накануне чемпионата мира по футболу на страну-хозяйку ополчились все либеральные СМИ: гражданские права и свободы там не соблюдаются, геев притесняют, даже пиво на стадионах запретили продавать.

Нашелся лишь один голос из западного политикума в защиту Катара, им оказался президента ФИФА.

«Это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы, которые, конечно, есть и в Катаре. Но преподносить их однобоко лицемерно, моральные поучения — это просто лицемерие», — заявил Джанни Инфантино.