Цирк с конями: «коллективному Западу» не удалось «обскакать» Россию на мировой арене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Итоги G20 в Индонезии, АТЭС в Таиланде и АСЕАН в Камбодже впечатляющие: мир ничего не может сделать без участия России в политических процессах. Как бы ни старался.

«Новые российские территории уже на мировой политической карте»: вот такой баннер встречал гостей «Большой двадцатки» на острове Бали. Если бы встреча проходила на Западе где-то, такого не пропустили бы.

Но в этом то и прорывной итог этой недели. Во время которой прошло три крупных саммита и все на Востоке, во всех участвовала Россия: G20 в Индонезии, АТЭС в Таиланде, АСЕАН в Камбодже, и там у собравшихся «были и другие точки зрения» то есть не Западные. Фраза из итоговой декларации G20 зафиксировала: мир не однополярный и надо принимать точки зрения других.

Репортаж из Юго-Восточной Азии Николая Иванова.

«Юго-Восточная Азия. Три крупнейших международных саммита. Здесь делаются мировая политика и экономика. Развивающиеся страны устали жить под диктовку Запада. И поэтому встреча в Камбодже, бывшей французской колонии, особенно символична», — передает корреспондент Иванов.

Западные лидеры не скрывали: азиатские саммиты нужны, чтобы публично надавить на Москву и Пекин, которые не хотят жить по американским канонам. Для убедительности даже делегацию с Украины в Пномпень заказали. Но камбоджийцы тонко намекнули, что они об этом думают. VIP-кортежи, в том числе Байдена, направили по бульвару имени Российской Федерации. А наш триколор повесили рядом с флагом США.

Репортеры искали смысл даже в блюдах, которыми угощали гостей саммита. Цзунцзы — китайские голубцы, десерт с рисом в бамбуковом листе. Реверанс в сторону Пекина?

Никакого бойкота России. Лидер США, к примеру, с удовольствием послушал выступление Лаврова.

В этом же зале случайно находим главу Евросовета. Это он обещал устроить нашей делегации брутальный прессинг. А сам оторопел при виде микрофона с надписью «Известия».

— Господин Мишель, как долго вы будете поддерживать Украину?

— Нет, нет, нет.

Любимое слово западных политиков. Вот спускается по лестнице генсек ООН Гутерриш. Это он гарантировал, что если украинское зерно разблокируют для поставок на мировой рынок, с нашего продовольствия и удобрений снимут все ограничения. Москва обязательства выполнила. В отличие от…

— Господин Гутерриш, что с зерновой сделкой? — спросил Иванов.

— Нет-нет, никаких вопросов, — ответил Антониу Гутерриш.

Но АСЕАН был лишь разогревом перед «Большой двадцаткой» на острове Бали, в Индонезии.

«Изначально „Большая двадцатка“ собиралась, чтобы сообща бороться с экономическим кризисом 2008 года. Но сейчас финансовые темы остались разве что в названии пленарных сессий. Политики здесь больше, чем экономики. США и их союзники пытаются навязать всем свои правила игры», — сообщил Николай Иванов.

Правда, в Азии этот фокус не проходит. Здесь хотят работать со всеми. Однополярный мир? Нет, не слышали.

«Вот так встречают министра иностранных дел России в Денпасаре, на Бали. Почетный караул и танцовщицы», — передал Иванов из воздушной гавани.

В аэропорту все как надо — карта России с новыми территориями. Таксисты говорят по-русски. Американцы попытались устроить провокацию. Через ручные информагентства запустили «дезу» якобы наш министр попал в больницу. Лавров парировал — в деловых модных лоферах с кисточками, в шортах и футболке с надписью «Баския» — это фамилия художника-неоэкспрессиониста. Главная тема его творчества — борьба с колониализмом.

На встрече с китайским коллегой коварство западных фейкометов обсудили еще раз.

«В телефоне увидел новость о госпитализации министра Лаврова. Сразу понял, что это фейкньюс. Надо отказаться от таких неприличных форматов общения», — сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Пресса смаковала «Двадцатку» в ожидании еще одного скандала. Американцы заранее озвучили: в их планы входит не только обструкция России, но и открытая ссора с Китаем.

Словно для западных коллег наш министр и лидер Китая надели на торжественный ужин национальные индонезийские рубашки одного и того же фиолетового цвета. В индуизме он означает осознанность.

Еще один ястреб западной демократии, премьер Британии Сунак так спешил к столу, что чуть не пробежал мимо президента Видодо вопреки протоколу. Его пришлось возвращать на красную дорожку силой. Ему простительно — новичок все-таки…в большой игре.

Но старшие товарищи ему охотно объясняли как тут дела делаются.

Настрой на hard talk потерял даже Байден. На встречу с лидером КНР американский президент шел уже не с претензиями, а с пальцем в носу.

В результате к самим переговорам с председателем КНР из весомых аргументов остался разве что гигантский кортеж из 40 автомобилей.

«Как лидеры двух наших стран, мы несем ответственность, на мой взгляд, за то, чтобы показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, не допустить, чтобы соперничество переросло в нечто близкое к конфликту», — заявил президент США Джо Байден.

По факту западным лидерам пришлось оправдываться. Вот так Си Цзиньпин отчитал премьера Канады Трюдо за болтливость.

«Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты, это неуместно, и разговор велся не так», — заявил китайский лидер.

Да и как относиться к политику, который всерьез мерился с президентом Филиппин узорами на носках? Без выпадов в адрес Москвы, конечно, не обошлось. Это теперь у западных политиков хороший тон. Но в итоговой декларации не осуждение России, а компромиссные формулировки.

«Я в своем выступлении поинтересовался, что бы делали, скажем, наши западные коллеги, если бы Бельгия запретила французский язык. Точно так же, как Украина запретила русский во всех сферах без исключений. Ответов не было, как вы понимаете», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Что точно удается Западу — это настраивать против себя остальные восемь миллиардов населения планеты. Совсем недавно глава Европейской дипломатии Боррель сравнил Европу с цветущим садом. Другие регионы — с джунглями. И вот теперь Макрон подхватывает и развивает сверхидею белых господ.

«Мы в джунглях, и у нас есть два больших слона, пытающиеся стать все более и более нервными. Если они станут нервными и начнут войну, это будет большой проблемой для остальных джунглей», — сказал президент Франции с трибуны.

Впрочем, глобальные джунгли, к которым Запад относит и Россию, и Китай, больше не согласны жить под диктовку Вашингтона или Лондона. Но это золотому миллиарду еще только предстоит осознать.