Луганск и Горловка получили звания «Город трудовой доблести»

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А «Городами Воинской славы» стали Мариуполь и Мелитополь.

На заседании оргкомитета «Победа» на этой неделе наметили новые важные этапы работы. Уже в январе будущего года — 80 лет прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда, а через год, в 2024-ом, надо достойно отметить юбилей полного освобождения города на Неве.

Вместе с расширением российских границ, в процесс вовлекаются новые территории. Так, по предложению Академии наук., почётное звание «Город Воинской славы» присвоено Мариуполю и Мелитополю.

Также по предложению Российской академии наук девяти российским городам присвоено звание «Город Трудовой Доблести». В том числе Луганску и Горловке, их шахты давали такой необходимый уголь для советской промышленности.