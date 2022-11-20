Простят ли Зеленскому упавшие в Польше украинские ракеты? Разбор инцидента

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Недолго Киев отплясывал праздничный гопак на костях двух польских фермеров, предвкушая пятую статью устава НАТО.

Самая громкая ложь недели прозвучала из уст самого президента Украины. Всего четыре слова, но они могли бы дорого стоить всему миру, если бы ему поверили.

Итак, 15 ноября в районе 16:00 часов дня по местному времени в селе Пшеводув рядом с украинской границей прозвучал взрыв. Погибли два фермера. Сначала польские журналисты со ссылкой на неназванные источники, а потом уже громогласно на весь мир Владимир Зеленский заявили: Россия атаковала члена НАТО.

По пятой статье устава Альянса, атака на одного члена объединения означает атаку на всех, и вся коалиция должна была подключиться и нанести ответный удар. В истории НАТО пятая статья была активирована лишь один раз в 2001 году, после атаки террористов на башни-близнецы, после чего Альянс начал операцию в Афганистане. И вот потенциальный повод для войны.

Что было бы, если бы в НАТО поверили Зеленскому и ударили по России? Ответный удар с применением всех сил и средств, и, мягко говоря, армагеддон. Возможно в Киеве рассчитывали что до такого не дойдет, но явно надеялись на более активное участие альянса в конфликте, вдруг войска бы послали на Украину? Но альянс в отличие от Киева еще не потерял связь с реальностью. Быстро выяснилось — в Польшу залетела украинская ракета, ПВО.

Поразительны в этой истории три вещи: во-первых упорство Зеленского, даже когда уже и сами поляки, и американцы сняли напряжение, мол, ракета украинская, в Киеве продолжали настаивать: нет, русская. Зеленский — идиот?

Второе: между падением ракеты в Польше и первым сообщением об этом прошло более четырех часов. Чего тянули? Что-то согласовывали? В третьих, расследование быстро провели поляки с привлечением американских специалистов, а украинцев пустили лишь на второй день посмотреть, но не трогать руками.

Конечно, это может быть цепью совпадений. Но может быть, удар по Польше был не случаен? Может быть, это была провокация? Даже не уровня Зеленского или главкома Залужного, а пониже. Сколько уже украинских солдат прошло курсы переподготовки в Великобритании, могли там кого-то завербовать? Или подкупить, уже на месте, какого-нибудь полковника?

Самое интересное, что в НАТО так и не определились, а была ли в принципе в том месте и в то время русская ракета где-то рядом, чтобы ее потребовалось сбивать? Марина Кравцова о том, как мир остановился на самом краю пропасти.

«Я слышал взрыв, но сначала был свист, летели ракеты!»

Пенсионер из польского Пшеводова делится эмоциями, иностранные журналисты ловят каждое слово.

«У нас до границы километров семь. Я боюсь. И все боятся», — признался житель села Пшеводов Иван Костоницо.

Молниеносная, коварная, разрушительная атака на всю Европу. Ракета ювелирно поразила польский трактор. Разумеется, русская, говорят, все в первые секунды, после трагедии.

«Сегодня российские ракеты ударили по Польше. Бьют ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Но недолго Киев отплясывал праздничный гопак на костях двух польских фермеров, предвкушая пятую статью устава НАТО. Сначала в российском Минобороны удивились такой вопиющей провокации.

«Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины, и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», — сообщил официальный представитель Министерство обороны РФ Игорь Конашенков.

На опубликованных Польшей фотоснимках оказался ракеты комплекса ПВО С–300 Воздушных сил Украины. Как раз неподалеку от границы во Львовской области базируется 540-й зенитно-ракетный полк ВСУ, вооруженный ровно такими комплексами. Одно подразделение расположено в Каменке-Бугской– оттуда по прямой до Пшеводова 50 километров, другое — в Червонограде — это 25 километров от польского села.

«Специалисты допускают мысль о том, что эти ракеты были переделаны. Переделаны в каком смысле: у них была уничтожена система самоликвидации», — сказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук.

Халатность или сознательная диверсия? И какую роль во всем этом спектакле сыграла Варшава?

«Вероятно, Зеленский не начал бы эту провокацию, не спросив у поляков. Польша, в свою очередь, надеется, что ей перейдет часть территории Украины», — заявил немецкий политолог Кристоф Херстель.

Целился президент Украины, конечно, не в польское село, гораздо дальше. Инцидент произошел в аккурат накануне съезда Совбеза ООН, седьмого заседания контактной группы по Украине «Рамштайн», где на повестке — наращивание военных поставок Киеву, да еще и прямо во время саммита G20.

«Цель этой атаки, очевидно, состояла в том, чтобы сослаться на пятую статью, призвать НАТО участвовать в конфликте», — считает немецкий политолог, профессор Кембриджского университета Биджан Тавасолли.

«Они хотели втянуть НАТО в прямое военное противостояние с Россией. Если дело касалось денег, вооружения, тот же Байден так бы резко не реагировал», — заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

— Президент Зеленский говорит, что это были не украинские ракеты, — сказал репортер, обращаясь к президенту США Джо Байдену.

— Это не доказательства, — ответил Байден.

Удивительно, все услышали Байдена. Вот генсек НАТО говорит на следующий день после инцидента, в среду 16 ноября.

«Вероятно, прилет был результатом работы украинской ПВО», — сказал Йенс Столтенберг.

Вот сам польский президент, буквально сразу после Столтенберга, тоже в среду.

«У нас нет никаких доказательств того, что ракета могла быть запущена русскими. По всей вероятности, она была запущен украинской системой ПВО», — заявил Анджей Дуда.

И лишь в четверг Зеленский немного засомневался…

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%», — сказал президент Украины.

«Владимир Зеленский даже через день, когда почти весь мир знал, что это украинские ракеты — он по-прежнему твердил, что это российские. И это вызвало очень неблагоприятные, гневные комментарии в польском обществе», — сказал польский политолог Томаш Янковский.

И хотя ракета украинская, все равно по стандартной схеме виноватой во всем назначили Россию.

«Мы уже знаем сторону, в конечном счете, ответственную за этот инцидент, — это Россия», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я не говорю, что вот именно этот прилет был каким-то там умышленным. Скорее всего просто, как обычно, лоханулись, таких эпизодов в истории украинских Вооруженных сил украинских ПВО предостаточно», — считает посол России в Польше Сергей Андреев.

Например, март этого года. Украинский С-300 сбивает румынский истребитель над Черным морем. Но в тот раз как-то замяли.

«Прошло три срока хранения этих ракет, и количество неисправных ракет просто огромное. Ракета может взорваться при запуске, может взорваться на пусковой установке, а может полететь и ударить по жилому дому украинскому», — заявил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В неизвестном направлении уходят и украинские беспилотники — так один еще советский Ту- 141 долетел аж до Хорватии и рухнул в Загребе. Уплывают и расставленные рядом с Одессой украинские антикварные мины — выпуска 30-х годов прошлого века. На подобной подорвался турецкий рыбацкий катер и военный корабль опять же Румынии.

Авиакатастрофа 2001 года. Во время учений из комплекса С-200 украинцы сбили ракетой над Черным морем российский гражданский лайнер Ту-154, летевший по маршруту Тель — Авив-Новосибирск. Погибли 78 человек — все, кто был на борту. Подумаешь, промахнулись, сказали тогда в Киеве.

«Не нужно из этого делать трагедию, раз уж случилась какая-то ошибка», — сказал президент Украины с 1994 по 2005 годы Леонид Кучма.

Тогда Украина своей вины не признала и даже не извинилась. Как и сейчас перед семьями польских фермеров. И, вероятно, Зеленскому это не простят.

«В данном случае западные союзники стали уже скептически относиться к Зеленскому. Он всегда был очень двуличным, ему нельзя доверять. И теперь это увидели и на Западе, и в Соединенных Штатах. Он попытался всех подставить», — уверен автор, американский эксперт Майкл Ректенвальд.

Пробежавший холодок почувствовал и сам Зеленский. Как сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, после инцидента в Польше он требовал телефонного разговора с Байденом. Но в Вашингтоне трубку не взяли.