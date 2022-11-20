«Фашисты, прячьтесь!»: артиллеристы РФ отметили свой праздник на поле боя СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Группировка «Отважные» продолжает стоять на страже Отечества в борьбе с националистами.

У России есть два очень эффективных средства для лечения коричневой чумы — авиация и артиллерия. Снадобья эти болезненные, но эффективные. Борются не с симптомами, а с самим вирусом.

19 ноября в России отметили день ракетных войск и артиллерии. Свой профессиональный праздник тысячи военнослужащих встретили впервые за долгие годы на боевом посту. Репортаж Александра Морозова.

На этом участке реактивные системы залпового огня работают без перерыва. Цель артиллеристов — скопление вражеской техники: танки, броневики, пушки.

«Выпустив несколько ракет, „Ураган“ меняет огневую точку и снова приступает к работе. Сейчас идет боевое развертывание машины, она готовится нанести удар по укрепрайону. Только за час, экипаж этой установки, поменял 5-6 точек пуска ракет, цели приходят постоянно», — передал Александр Морозов.

Ильдар и Алексей из Челябинской области, служить пришли месяц назад. Сейчас они полноправные члены экипажа пусковой установки «Ураган». Ильдар — заряжающий, Алексей — водитель. По словам бойцов, для них большая честь воевать в одном из элитных подразделений артиллеристов группировки «Отважные».

«Мы как семья одна, большая и мы нарабатываем опыт, мы только вперед. Победа за нами!» — сказал Ильдар.

Интервью прерывает команда «к бою!». На смену «Урагана» приходит «Град», и обрушивается на позиции ВСУ. От каждого выстрела земля буквально дрожит.

«Весь пакет за 20 секунд. Сейчас град при поддержке ствольной артиллерии бьет по укрепрайону националистов. Такой тандем не дает противнику перейти в контрнаступление», — сказал Морозов.

По словам кадровых офицеров, пополнение воюет слажено, легко обучается, и уже показывает хорошие результаты.

«Ребята заняты полностью боевой работой. В коллективе, скажем так, некоторые военнослужащие среди них пользуются авторитетом, как подготовленные специалисты», — рассказал начальник штаба дивизиона с позывным «Енисей».

Экипаж этого града в основном состоит из добровольцев, которые приехали с Урала. Некоторым для отправки в подразделение было достаточно лишь освежить знания и навыки владения боевой техникой.

«Ничего не забывалось, нормально все, чему научили, то и есть. Главное победить, не пустить, чтоб дети спали спокойно», — заявил командир экипажа с позывным «Коляда».

По словам командира, у всех артиллеристов настрой боевой.

«Мы живем в нашей стране, нужна помощь, поэтому должны мужики вставать, поэтому они и мужики», — сказал водитель Иван.

«Земля это наша, исконно русская, люди здесь наши русские! Фашисты прячьтесь!» — предупредил врага оператор-наводчик Илья.