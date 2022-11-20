Расстрел российских пленных боевиками ВСУ: реакция Запада на жестокую расправу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

Сколько кровавых убийств на счету пособников киевского режима — не счесть. Возмездие неминуемо?

Ложью оказались и вот эти кадры из официального ролика Министерства обороны Украины из Макеевки. Это небольшое село на границе Харьковской и Луганской областей. В ролике заявили, что российские войска понесли серьезные потери. Но не уточнили как, в соцсетях и даже на одном из центральных телеканалов Украины глумились, мол, русские сами «сложились штабелями».

Так вот это ложь, страшная ложь, это результат расстрела военнопленных. Правда открылась, когда в соцсетях появился другой ролик из того же самого двора, на котором события за секунды до трагедии. Видно, как группа наших бойцов, сложила оружие и сдалась в плен. Им приказали лечь на землю. Так они и остались лежать, навсегда.

Российский МИД возмутился, Следственный комитет возбудил уголовное дело, уполномоченный по правам человека и глава Совета по правам человека обратились во все международные правозащитные организации, пока реакции никакой.

При этом в ООН, знают о том, что именно украинские военнослужащие убивают безоружных русских солдат. Это зафиксировано главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Не далее, как во вторник, Матильда Богнер, на большой пресс-конференции представила свой доклад, где заявила, что провела интервью с десятками российских и украинских военнопленных. И те, и другие заявили, что были случаи избиений, но лишь русские рассказали — нас при сдаче в плен убивают.

В ООН заявили, что и это шокирующее видео рассмотрят. Ну пусть рассмотрят, может что разглядят, действительно. Тем более, что Россия распространила и в Совбезе, и в Генассамблее ООН письмо с данными о жестоком обращении украинцев с российскими военнопленными. Почему же авторитетные правозащитные организации закрывают глаза на преступления украинских военных — разбирался Роман Польшаков.

ЛНР, Макеевка, тела российских военнослужащих — все лицом вниз, вокруг лужи крови. Кадры показывает украинский телеканал, хвастаясь, что это результат точного минометного огня.

А уже по этим кадрам, опубликованным позже, ясно, почему наши бойцы погибли именно так — все те же люди, все сдались в плен. Девять безоружных российских военнослужащих на земле, выходит десятый…

«Все, все, вышли? Выходи давай», — крикнул националист.

Ролик обрывается стрельбой, по всей видимости, этого пулеметчика, который контролировал процесс. В украинских соцсетях нашли оправдание: российский военный вышел с оружием, успел ранить их бойца, по нему и открыли огонь. А вот каким образом остальные так и остались лежать на земле — объяснили сами боевики, сразу после бойни, в этом ролике.

Это расправа. Циничная, бесчеловечная. Никак иначе это не назвать. Потому что налицо военное преступление. Расстрел безоружных вопреки всем правилам войны, Женевской конвенции. Безоружные, лежащие на земле российские военные даже не пытались встать, и уж тем более напасть. Личности двух палачей уже установлены. Это друзья Артур Бортничук и Назар Михайловский — никакие ни каратели, ни участники нацбатов — обычные бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Никакой разницы между ВСУ, нацбатами или там просто СБУшниками нет вообще. Это все одни сплошные нацисты, хватит их пытаться делить на плохих и хороших Нет там хороших, хорошие у нас в нашем плену, потому что они сложили оружие», — заяил общественный деятель Юрий Кот.

Так для самого высокотиражного немецкого таблоида Bild комментирует расправу военный эксперт. Предполагая, что сдача в плен была коварной инсценировкой.

«Никто не знает, было ли у сдавшихся спрятано оружие и гранаты. Это не казнь», — заявил эксперт.

Все, как и раньше в срежиссированной Буче, никто не сомневался. При этом же, закрывали глаза на казни российских военнослужащих под Киевом, стрельбу по связанным в Харьковской области. Или вот это видео, на котором расправляются с местными жителями в районе Купянска. Скидывают в яму с мешком на голове и связанными руками. Кадры так же остались без должного внимания. Максимум, на что сподобилось западное сообщество, — призвать стороны к сдержанности. Все.

В Минобороны России палачей ВСУ уже назвали выродками. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что направит видео казни военнопленных по двум тысячам адресам –ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Красный Крест и многим другим.

«С точки зрения нашего поведения нет и видео, показывающих массовые расправы над украинскими военнопленными. Считают, что мягко с ними обращаются, что надо жестче. Россия будет следовать своим обязательствам в этом вопросе, как бы не хотели, чтобы их там били, пытали. Опять же тут государственная позиция, что такого допускать нельзя», — считает военный эксперт Борис Рожин.

Для сравнения: так содержат украинских пленных, сдавшихся все там же, в Макеевке. Живут в тепле, сытые, рассказывают, что над ними никто не издевался. Ни сейчас, ни тогда, когда брали в плен.

«Зашли на позиции, начали ходить туда-сюда, а сзади пришли хлопцы и нас взяли в плен», — заявил пленный Виталий Линчевский.

«У нас там такая, типа кухни, я высунулся, а мне говорят: „А ну иди сюда“», — вспоминает пленный Игорь Петрик.

«Обращение адекватное, профессиональный уровень высокий, претензий не имею», — сказал пленный Андрей Тулохов.

Казнь безоружных российских военнослужащих боевиками ВСУ уже призвали расследовать в ООН. Вопросы возникают только по тому, как и кто будет расследовать. Киеву это однозначно не на руку. И, скорее всего, дело так и замнут, как замяли многочисленные факты расправ прежде. До тех пор, пока не будут достигнуты цели СВО.