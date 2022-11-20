Военкор «Известий» показал, как «Акация» ВС РФ громит ВСУ в Запорожской области

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Войска радиоэлектронной борьбы продолжают бороться с украинскими дронами.

Мы снова отправили нашу съемочную группу на линию соприкосновения в Запорожской области, потому что против лжи есть только одно оружие — правда. Репортаж Леонида Китраря.

Показывать в подробностях позиции артиллеристов, конечно, нельзя. Особенно расположение САУ «Акация.» Это 152-миллиметровые орудия, и один из главных их плюсов — мобильность.

«Вот особенности ведения боевых действий осенью. Недавно прошел дождь. Все дороги, по которым передвигается военная техника, раскисли. За нами сейчас едет артустановка „Акация“. А по этим полям передвигается в том числе и пехота», — сообщил военкор Китрарь.

На огневые позиции экипажи выезжают не один десяток раз в сутки. Интенсивность работы артиллерии можно понять по простой цифре. Каждая из этих САУ за период СВО выстрелила около 5000 раз. Среди целей — укрепления противника, опорные пункты, средства РЭБ, артиллерия, огонь на подавление.

«На каждой машине больше 20 звездочек было бы за подбитую технику точно», — сообщил командир артбатареи.

Огневой рубеж совсем рядом с противником по артиллерийским меркам. До цели не больше 15 километров. Наводят на нее разведчики с помощью беспилотников.

«Внимание батарея — 333! Бах! Раз, сейчас будет второй выстрел. Наша цель — это артбатарея противника, и по ней сейчас отработали две установки „Акация“», — передал Леонид Китрарь.

Сперва несколько пристрелочных выстрелов. После каждого — корректировка. Пока один из снарядов не попадет куда нужно.

Теперь самое сложное: дождаться от разведки слов «цель уничтожена» и быстро сменить позицию. Контрбатарейная борьба у ВСУ с помощью западных радаров и средств наведения может доставить неприятностей.

«Сейчас „Акации“ отработали по цели. Собственно говоря, попали и уничтожили. Теперь возвращаемся в укрытие», — сообщил Китрарь.

Ответ украинской артиллерии по нашим машинам дело для бойцов вполне обычное. Больше всего досаждают беспилотники.

«Если у него висят глаза в воздухе, то отвечает. И моментами может ответить очень быстро», — заявил артиллерист Иван.

Борьба с дронами задача уже другого подразделения. Войска радиоэлектронной борьбы за последние месяцы успели познакомиться с более чем десятком различных видов беспилотников.

«Mavic, их различные модификации, прошивки, заканчивая украинскими „Лелека“, „Фурия“, „Валькирия“. Ну и, конечно, встречаются иностранные образцы — Raven и прочие беспилотники, которые выполняют функции от разведки до ударной», — рассказал начальник службы РЭБ с позывным «Девятый».

Комплексы РЭБ тоже мобильные. Вообще, они предназначены для того, чтобы нарушить управление войсками противника. Могут выключить мобильную, спутниковую связь. Сделать бесполезными рации, но все же больше всего востребована функция борьбы с беспилотниками.

«В результате работы беспилотные летательные объекты, они падают. Потом провожу доразведку, потому что визуально увидеть, упал или не упал, видеть не могу на дальнем расстоянии», — сообщил Иван.

Отдельная задача — спрятать немаленькие машины от визуальной разведки. Определить район работы установки не так уж и сложно, а вот точно навести на нее артиллерию можно только визуально.

«Маскировка средств РЭБ это, конечно, отдельная и сложная составляющая. Например, работающую установку видно на специализированной аппаратуре. Но нужно скрыть ее и на местности. Сейчас вот так находится РЭБ. Ее не видно, видно только солдата в охранении. А если отойти метров на 10, то вот она, видна. Хоть и закидана ветками. И то же самое с любой другой стороны», — передал корреспондент.

Как и артиллеристы, машины РЭБ вынуждены менять позиции намного чаще, чем это было принято раньше. В день порой до 20 раз приходится передвигаться по прифронтовой полосе. Но все эти хлопоты стоят того, чтобы сохранить жизни как самим экипажам, так и пехоте, артиллерии и даже разведке.