Пункт «Бассейн» и село Опытное: названы достижения ВС РФ в зоне СВО за неделю

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Позиционные бои идут на всей линии боевого соприкосновения, где продвинуться бойцам на метр-два — уже большой успех.

На этой неделе на всей линии боевого соприкосновения идут позиционные бои, где продвижение на один-два километра — уже успех. ВСУ по традиции ежедневно атаковали на харьковском направлении и краснолиманском, союзные силы наступали на Донецком фронте.

В распоряжении «Известий» есть уникальные кадры боя под Невельским, к северо-западу от Донецка: штурм долговременного опорного пункта ВСУ под названием «Бассейн». Из-за его формы и близости к гидротезническим сооружениям взять «опорник» удалось хитростью и храбростью.

Хитрость в том, что наступали тремя группами с разных сторон, а по поводу храбрости — у врага было предостаточно противотанковых ракет, одной из них был даже подбит наш танк, но экипаж удалось спасти. При этом поля вокруг были еще и под плотным огневым контролем вражеской артиллерии.

Но это не помогло, сначала укрепления противника обработали из пушек и пулеметов, а потом в траншеи зашла штурмовая группа. «Опорник» взят, точно также с боями немного севернее было освобождено село Опытное.

Это реальная, тяжелая работа. Но эта неделя запомнится, прежде всего огромным числом антироссийских фейков. Может быть, даже самых опасных, с начала этого года. Якобы удар российской ракеты по Польше, за которым могла последовать атака всего блока НАТО на Россию.

Но фейков много было и меньшего калибра — якобы ВСУ занимают уже левый берег Днепра в Херсонской области, поселки Алешки и Новую Каховку. Корреспонденты «Известий» проверили каждый населенный пункт Левобережья, чтобы развенчать этот миф. О том, что якобы ВСУ пошли в наступление на Мелитополь.