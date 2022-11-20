Украина готовится «эвакуировать» жителей правобережной части Херсонской области

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Киев пообещал взять на себя расходы и ответственность за обустройство людей на новом месте.

Власти Украины готовятся эвакуировать жителей правобережной части Херсонской области. Официальный Киев в лице вице-премьера страны Ирины Верещук пообещал взять все заботы и расходы, связанные с переездом населения, на себя, пишет агентство «Укринформ». Чиновница заявила, что любой желающий может перебраться в другие регионы, каждому обеспечат «доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее».

«Государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом», — сказала она.

По словам Ирины Верещук, украинские власти составляют списки желающих уехать из Херсонской области. Также, добавила она, специалисты разрабатывают маршруты эвакуации — предлагается перебираться на запад страны через Николаев и Кривой Рог. Подчеркивается, что процедура не будет массовой, ее необходимость обусловлена возможными проблемами проживания в регионе зимой.

В Херсоне с 12 ноября действует комендантский час. Руководство Незалежной также запретило гражданам покидать населенный пункт, так как ведутся работы по его разминированию. Днем ранее на херсонском направлении завершилась переброска российских военных на левый берег Днепра — всего около 30 тысяч бойцов. В Минобороны РФ заявили, что всем желающим помогут покинуть регион.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Москва встала на защиту Донецкой и Луганской народных республик после обострения их конфликта с киевским режимом. После серии обстрелов со стороны Незалежной по мирному населению главы отделившихся территорий обратились к президенту Владимиру Путину за помощью и военной поддержкой. В первый день спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко предложил соотечественникам перезимовать за границей, так как отопительный сезон обещает быть тяжелым.