Встретил военный оркестр: президент Кубы прибыл в Россию
Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Москву с официальным визитом
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Самолет венесульэльских авиалиний приземлился в московском аэропорту.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву с официальным визитом. Вечером, 19 ноября самолет венесуэльских авиалиний приземлился в столичном Внуково-2.
Диас-Канель вместе с супругой и членами официальной делегации спустились по трапу, внизу их ожидал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Зарубежных гостей встречал военный оркестр, который сыграл гимны России и Кубы.
Мигель Диас-Канель прибыл в Россию для переговором с президентом РФ Владимиром Путиным. Также кубинский лидер будет присутствовать на торжественном открытии революционеру Фиделю Кастро 22 ноября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Доме правительства РФ состоялось XIX заседание Российско-Кубинской комиссии.