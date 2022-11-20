Встретил военный оркестр: президент Кубы прибыл в Россию

Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Москву с официальным визитом

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Самолет венесульэльских авиалиний приземлился в московском аэропорту.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву с официальным визитом. Вечером, 19 ноября самолет венесуэльских авиалиний приземлился в столичном Внуково-2.

Диас-Канель вместе с супругой и членами официальной делегации спустились по трапу, внизу их ожидал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Зарубежных гостей встречал военный оркестр, который сыграл гимны России и Кубы.

Мигель Диас-Канель прибыл в Россию для переговором с президентом РФ Владимиром Путиным. Также кубинский лидер будет присутствовать на торжественном открытии революционеру Фиделю Кастро 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Доме правительства РФ состоялось XIX заседание Российско-Кубинской комиссии.