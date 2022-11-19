Мэр Энергодара Александр Волга освобожден от своей должности

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Так распорядились власти Запорожской области.

Мэр Энергодара Александр Волга по указу властей Запорожской области освобожден от занимаемой должности. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил источник 5-tv.ru.

«Волга больше не мэр Энергодара», — заявил он.

Пока сам Александр Волга не прокомментировал решение властей. Его назначили на должность главы города летом 2022-го.

Его предшественником был Андрей Шевчик. В мае этого года на него совершили покушение. В результате Шевчик и двое его охранников были ранены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как боевики ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС в Энергодаре.