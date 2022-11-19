ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС в Энергодаре

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Атомная станция не впервые становится объектом нападений украинских боевиков.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщил советник гендиректора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн, это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2», — рассказал Карчаа в эфире одного из федеральных каналов.

Советник отметил, что пострадавших среди персонала не было обнаружено. Ренат Карчаа подчеркнул, что подобных обстрелов АЭС не было с конца сентября.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию, в которой призвало Россию вывести военных с ЗАЭС. Документ поддержали 24 из 35 стран-членов Совета управляющих организации. Против проголосовали Россия и Китай. Несколько государств воздержались, в том числе Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, Пакистан и ЮАР.

29 октября российские военные отбили попытку боевиков ВСУ атаковать Запорожскую атомную станцию. Десант планировал высадку в районе стратегического объекта, но план не сработал. Подобный инцидент произошел также 19 октября — прорыв на территорию украинских националистов оказался безуспешным.

ЗАЭС считается крупнейшей в Европе станцией своего типа — максимум по числу блоков и установленной мощности. Периметр находится под контролем российских военных с марта. ВСУ не прекращают попыток захватить предприятие. Энергодар, где находится станция, и близлежащие зоны не раз оглушали звуки артиллерийских ударов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого блока.