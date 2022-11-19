Диктор Татьяна Судец проиграла 14 автомобилей и квартиру в казино

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В 90-е годы артистка потеряла сына. Заглушить боль утраты она пыталась азартными играми, и со временем скромные ставки стали увеличиваться.

Бывший диктор Центрального телевидения, заслуженная артистка РФ Татьяна Судец проиграла 14 автомобилей и однокомнатную квартиру в казино. Об этом она рассказала в шоу Андрея Малахова в эфире федерального телеканала. Опасное увлечение охватило звезду советских экранов после личной трагедии.

В 1992 году грабители жестоко убили ее 24-летнего сына Андрея — парня вывезли в лес и после расправы закопали. Долгими неделями правоохранители разыскивали молодого человека, мать до последнего верила в лучшее, но надежды оказались тщетными. Женщина глубоко горевала, ничто не могло заглушить ее боль.

Тогда, по словам Судец, она и стала захаживать в казино, пыталась отвлечься. Поначалу действовала скромно, небольшими ставками, но со временем азарт разгорелся и играть Татьяна Александровна стала по-крупному. Она призналась Малахову, что однажды сорвала куш — это было целое состояние. Которое, впрочем, звезда тут же проиграла.

«Да, я выиграла и проиграла 14 машин. Еще была однокомнатная квартира. Но предпочитаю говорить, что „оставила“ их», — поделилась Судец.

Диктор вспомнила, как близкие за нее переживали. Пагубное пристрастие приводило их в ужас, так как размах становился все шире. Периодически заслуженная артистка теряла все до копейки, тогда приходилось занимать деньги у друзей и родственников. Однако никто не обвинил ее в нечестности, все долги Судец непременно возвращала. Как говорит сама, это важное правило было для нее железным с детства.

Когда игорный бизнес в России стал вне законе, пришлось отказаться от вечеров за рулеткой. Возможно, только это и спасло знаменитого диктора от дальнейшего разорения. Постепенно нашлись в жизни и другие радости. Повзрослевшая дочь подарила Татьяне Александровне внуков. Есть с кем поделиться любовью, есть о ком заботиться. Несмотря на испытания, 75-летняя артистка сохранила позитивный взгляд на жизнь, друзья и коллеги не устают удивляться ее оптимизму и легкости.

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