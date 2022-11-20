Кровососы с русским акцентом: почему Юрий Стоянов решил стать вампиром

Юрий Стоянов признался, что стал вампиром не просто так

Фото, видео: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»; 5-tv.ru

В декабре выходит второй сезон комедийного сериала, ставшего невероятно популярным в России. Главную роль там играет сам знаменитый актер.

Народный артист РФ Юрий Стоянов с любовью рассказал о своем отношении к роли в сериале «Вампиры средней полосы». В рамках проекта «Современник „Современника“» актер дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru, отметив, что его герой, несмотря на юмор и абсолютно фентезийную обстановку окружающего киномира, получился настоящим русским человеком. Правда, с пристрастием к крови соотечественников.

В октябре стартовал второй сезон сериала, полюбившегося российскому зрителю. Популярная картина вошла в рейтинг «Топ-250» портала «Кинопоиск», собрала массу восторженных отзывов зрителей и запала в душу исполнителям главных ролей. Стоянов сыграл Святослава Вернидубовича, деда Славу, лидера вампирской ячейки в Смоленске. Персонаж, считает артист, получился сложный и интересный.

«Для него существуют три основополагающих понятия: семья, город, страна. И он это иногда не делит. Это человек, который уже прожил тысячу лет и несет на себе проклятие вечной жизни. Ну, перехитрить бога — это ужасно, и в этом смысле количество боли у человека накапливается, как и количество юмора, как и количество языков, поговорок, акцентов, наречий, стилистик всяких смешанных речевых внутри. Вот эта каша стилистическая, когда он (персонаж) говорит», — рассуждает актер.

Многослойная личность деда Славы получилась очень яркой, одновременно сильной, трогательной, смешной и трагичной. Потому что вечная жизнь — это никакое не счастье, говорит Стоянов, а беда. Невероятный багаж жизненного опыта делает героя глубоким, насыщенным, поэтому зрителю всегда интересно, что он скажет, как поступит в следующий момент. Подобные истории, особенно развитые вокруг истории семьи, всегда привлекательны, ведь тема эта неисчерпаема.

«Плюс еще жанровая окраска, что это вампиры. С еще одним очень важным плюсом — что это русские вампиры, это вампиры средней полосы. И вот это сочетание родного звучания со словом „вампиры“ — с жанром, с пародией, с тем что это очень своя, наша история — мне кажется, здесь векторов может быть сколько угодно», — добавил артист.

Завязка сюжета «Вампиров средней полосы» в нарушении запрета. После долгих веков спокойной жизни в Смоленске, «диаспора» сталкивается с нонсенсом. Некто нарушил давний договор — за каждого убитого из-за жажды крови человека нужно принести в жертву одного из своих. Найденные в городе обескровленные тела заставляют деда Славу с родней экстренно искать виновника происшествия, и теперь мирное существование всей семьи под угрозой.

Вскоре история любившихся вампиров продолжится для зрителей. Сериал вернется на стриминговые сервисы россиян уже в декабре этого года.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Юрий Стоянов объяснил, почему не стоит верить словам и советам актеров в трудные времена.