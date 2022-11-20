Фиксация факта: виновных в совершении теракта на СП не назовут

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; ВКонтакте / Дмитрий Солонников; 5-tv.ru

Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал заявление Швеции об обнаружении неопровержимых доказательств диверсии на «Северных потоках».

Швеция, скорее всего, ограничится констатацией факта о том, что происшествие на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» было «актом саботажа», совершенным с помощью взрывчатых веществ. Организаторы и исполнители теракта при этом названы не будут. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Дмитрий Солонников.

Он прокомментировал заявление шведской Службы безопасности об обнаружении на месте ЧП с «Северными потоками» неопровержимых доказательств диверсии.

По мнению Солонникова, официальная формулировка шведов об изъятии с места происшествия «иностранных предметов» со следами взрывчатых веществ не подразумевает обвинения кого-либо, а лишь фиксирует факт.

«Это фиксация текущего состояния: нашли и сообщили. Если будет опубликовано, что это за вещество, удастся определить локацию его производства, предоставить образцы международным экспертам, то можно будет говорить о дальнейшем развитии ситуации. Тогда речь пойдет об американском, британском, польском, российском следе. Или о том, что это вещество, которое производство везде и всюду и, соответственно, найти виновных невозможно. Наверное, Швеции выгоднее второй сценарий, когда никого найти нельзя», — предположил Солонников.

Политолог считает, что попытка фальсифицировать данные с целью обвинить в диверсии на газопроводах Россию будет выглядеть надуманной и заранее спланированной, поэтому Швеция на это не пойдет. Обвинять же в теракте США и Великобританию шведы в нынешней ситуации тем более не станут. Таким образом, все ограничится фиксацией факта с их стороны, отметил Солонников.

Он подчеркнул, что нежелание обвинять Россию в происшествии на газопроводах отнюдь не говорит об изменении агрессивной позиции и риторики Запада в ее отношении.

«Задачу принудить Россию к капитуляции никто не отменял. Только когда она начнет склоняться к согласию признать себя оккупантом Украины, отдать территории и выплатить репарации, риторика в ее отношении будет меняться. Как только Россия будет сдаваться, ее начнут гладить по головке и говорить, какая она молодец, как это было в 1990 годах», — заключил эксперт.

Накануне Служба безопасности Швеции сообщила, что с места происшествия на «Северном потоке» изъяты «иностранные предметы» со следами взрывчатых веществ. Это выглядит как серьезный акт саботажа, заявили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали прорыв в расследовании диверсии на «Северных потоках».