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Новая АЭС станет крупнейшим совместным проектом России и Египта.

С 19 ноября в Египте начато строительство на втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа». Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

«Начало строительства второго энергоблока АЭС „Эль-Дабаа“ говорит о том, что проект набирает ритм. Росатом продолжает активно работать за рубежом: мы строим 34 энергоблока в 11 странах. Но проект в Египте для нас имеет особое значение, ведь „Эль-Дабаа“ станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии», — заметил Лихачев.

Он также добавил, что в настоящий момент это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества.

АЭС «Эль-Дабаа» будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1200.

Согласно контракту, российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции. Также Россия поможет в обучении персонала и поддержке в эксплуатации и сервисе станции в первые десять лет работы.

И пока Россия помогает другим странам развивать энергетический сектор, в ЕС с этим все плохо. Ранее 5-tv.ru объяснял, почему план Европы возобновить работу АЭС с треском провалился.