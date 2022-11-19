Родион Газманов рассказал, как нарушил главный совет отца и к чему это привело

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Молодой певец решил не следовать совету отца и именно благодаря этому стал известным.

Российский музыкант Родион Газманов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, почему он решил заниматься музыкой.

Неудивительно, что этому поспособствовал его отец — известный певец Олег Газманов, однако не все так просто.

«Да, самый главный совет, который дал мне отец, за который я ему благодарен, потому что, давая этот совет, он желал мне добра. Он сказал мне: „Не занимайся музыкой“. Вот. И я благодарен ему за этот совет. И очень рад, что я ему не последовал», — заявил артист.

Сейчас Родион активно продолжает свою музыкальную карьеру и утраивает концерты, квартирники. Но и в личной жизни у 41-летнего артиста все складывается довольно удачно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Родион Газманов пришел на премьеру фильма «Красная шапочка» в Москве вместе с эффектной брюнеткой. Однако он не любит афишировать свои отношения и официально представит спутницу, когда она станет его женой.