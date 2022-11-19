Молчание ягнят: Швеция установила исполнителя теракта на СП, но боится его назвать

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

Служба безопасности страны объявила о найденных свидетельствах «серьезного саботажа» на месте происшествия с газопроводами.

Швеция, заявившая о найденных ее службой безопасности неопровержимых доказательствах диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», не решится озвучить исполнителя данного теракта. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, в ходе расследования шведские правоохранители обнаружили фрагменты подводного аппарата британского производства, которые подтвердили, что исполнителем диверсии были военно-морские силы Великобритании.

Косвенно на это указывает и то, что вскоре после «аварий» на газопроводах король Великобритании Карл III наградил двух британских моряков высшими национальными наградами за совершение специальной операции за пределами страны. Кнутов считает, что речь вполне может идти о взрывах на «Северных потоках».

Однако, имея неопровержимые доказательства причастности к диверсии британцев и стоящих за ними американцев, Швеция не пойдет на то, чтобы официально обвинить их, уверен эксперт.

«Швеция, так же, как и Финляндия, собирается стать членом НАТО и, естественно, обвинять США и Великобританию в произошедшем они не будут. Они либо промолчат, ограничившись фразой, что найдены предметы со следами иностранной взрывчатки, либо могут даже попытаться обвинить Россию», — предположил Кнутов.

Впрочем, по его мнению, открыто идти против неопровержимых улик, указывающих на вину США и Великобритании, и приписывать совершение диверсии России, Швеция тоже вряд ли решится.

С другой стороны, добавил Кнутов, на Западе немало стран, которые не задумываясь возложат ответственность за теракт на РФ. В их числе Польша, Германия, страны Прибалтики и те же Нидерланды, которые на днях вынесли бездоказательный обвинительный приговор в адрес России по делу о крушении малазийского Boeing MH17.

Накануне Служба безопасности Швеции сообщила об изъятии с места происшествия на «Северном потоке» «посторонних предметов» с обнаруженными на них следами взрывчатого вещества, что свидетельствует о «серьезном акте саботажа».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле прокомментировали прорыв в расследовании диверсии на «Северных потоках».