Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Политик призвал в срочном порядке найти мирный способ решения конфликта на Украине.

Французский депутат Николя Дюпон-Эньян призвал власти отказаться от поддержки Киева после падения ракеты ВСУ в Польше. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский чуть не спровоцировал начало полномасштабной войны на мировом уровне своим враньем.

«Псих! Зеленский, направив ракету на Польшу и обвинив русских, чуть не спровоцировал Третью мировую мировую войну!» — эмоционально написал политик на своей страничке в Twitter.

Дюпон-Эньян призвал западное общество остановить спонсирование Незалежной. По его словам, миру необходимо начать искать дипломатические пути решения украинского кризиса.

«Перестаньте поддерживать этого опасного человека. Срочно найдите мирный план!» — подчеркнул француз.

Ранее 5-tv.ru писал, что другой евродепутат из Франции Флориан Филиппо обвинил Зеленского во лжи и призвал заткнуться. По его словам, страны ЕС обеднели из-за помощи Киеву.