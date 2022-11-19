Правда вскрылась: ради чего Никита Пресняков сбежал в США, бросив театр

Никита Пресняков вышел на связь с подписчиками и рассказал о работе в США

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Знаменитый внук Пугачевой вышел на связь после побега из России.

Стало известно, из-за чего на самом деле Никита Пресняков подставил коллег и сбежал в США. Певец вышел на связь со своими подписчиками и рассказал, чем занят в Америке.

«Работаю над вторым альбомом. Уже скоро», — поделился артист в своей социальной сети и показал отрывок из новой песни под названием «Остаться».

Свой переезд в Штаты внук певицы Аллы Пугачевой не комментирует. Он также не сообщает, собирается ли вернуться в Россию. В личном блоге звезда шоу-бизнеса возобновил публикации, будто ничего и не произошло. Артист подчеркивает, что у него все хорошо.

Никита Пресняков пешком пересек границу РФ и бежал в Европу на третий день после объявления частичной мобилизации. Общественность строила домыслы, куда же занесет его нелегкая, но вскоре он был замечен на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса. Примечательно, что в его компании не было жены модели Алены Красновой, однако отдыхал он со множеством полуголых девиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Никиты Преснякова нашла ему замену в России.