Фото, видео: МЧС РФ; личный архив Р. Танкаев; 5-tv.ru

За день до трагедии жильцы пострадавшего дома жаловались на запах газа, хотя здание не было газифицировано.

Причиной взрыва в пятиэтажном доме на Сахалине могло стать нарушение правил обращения с газовым баллоном. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил советник председателя Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за взрыва газового баллона, который находился в одной из квартир. Известно, что за день до трагедии жильцы дома жаловались на запах газа.

По словам Танкаева, газовые баллоны, особенно емкостью 60 литров, имеют чрезвычайно широкое бытовое применение в России. При этом мало кто умеет правильно с ними обращаться и осознает степень опасности, которую они представляют.

«Причина опасности состоит в том, что пропан-бутановая смесь, которая в этих баллонах хранится, тяжелее воздуха. И если баллон течет, то эта смесь опускается вниз и попадает в щели в полу. Объемы газа, которые там скапливаются, чрезвычайно взрывоопасны. <…> Казалось бы, смешная вещь — 60-литровый красненький баллон, который никто серьезно не воспринимает, а на самом деле это бомба, если не уметь пользоваться», — отметил Танкаев.

Он предположил, что утечка газа могла произойти, когда баллон занесли с холода в теплую квартиру.

«Если температура резко меняется, то вентиль может потечь. Видимо, баллон действительно с холода занесли, вентиль потек, в каком-то месте образовалось скопление газа, и туда попала искра. Это наиболее вероятное развитие событие», — высказал версию эксперт.

Он добавил, что установка и хранение газовых баллонов требуют определенных правил. В частности, взрывоопасные емкости обязательно должны находиться за пределами отапливаемой зоны, в проветриваемом шкафу и вдали от всевозможных ямок и углублений. Однако большинство тех, кто пользуется газовыми баллонами, не соблюдает этих правил, так как попросту не знает о них, заключил Танкаев.

При взрыве в пятиэтажном доме на Сахалине погибли не менее восьми человек, в том числе дети. Предварительной версией происшествия считается взрыв бытового газа. При этом известно, что дом не был газифицирован.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места взрыва газа в жилом доме на Сахалине.