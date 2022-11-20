«Свой среди чужих»: в каком городе Юрий Стоянов чувствует себя как дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Артист часто путешествует из Петербурга в Москву и наоборот.

Актер театра и кино Юрий Стоянов признался, в каком городе — Москве и Санкт-Петербурге — он чувствует себя дома. Дело в том, что артист прожил в Северной столице порядка 30 лет, а со столицей связаны его студенческие годы и сегодняшние дни. Здесь он снимается в кино, выступает в театре, но и в Петербурге бывает часто по работе.

«Я вам объясню: я такой — свой среди чужих, чужой среди своих. Я в Москве не разрешаю хаять Питер, в Питере меня безумно раздражает снисходительное отношение к Москве — ненавижу ни то, ни другое», — рассказал актер в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Юрий Стоянов пояснил, что самое тяжелое в его жизни случилось в Санкт-Петербурге, все самое счастливое — тоже. Но и в Москве он прекрасно существует.

«Без Одессы я не оказался бы в ГИТИСе. Без ГИТИСа я не оказался бы в Петербурге, от тоски в Питере я не оказался бы в Москве. Это все так перемешано, что в результате получается, что я повторяю судьбу моего товарища — Михаила Михайловича Жванецкого, который родился в Одессе, помучился в Питере и хорошо и вкусно жил в Москве», — добавил собеседник.

По его словам, он не мыслит своей жизни ни без одного, ни другого города. И если задерживается надолго в Москве, то тоскует по Северной столице. И наоборот. А еще знаменитости нравится питерское лето, и он с удовольствием вспоминает, как проводил его раньше на даче, в 30 километрах от города.

«Кто-то может сказать депрессивное такое лето, с дождичком по стеклу, но мне нравится. Есть в этом что-то такое пушкинское, без жары, такое спокойненькое, прохладненькое лето. С возможностью неделю где-нибудь покупаться», — рассказал Юрий Стоянов.

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