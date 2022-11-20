«Сексуальный пенсионер и кукла»: что не так с Джигурдой и Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Волков; личный архив Д. Еникеева; 5-tv.ru

На этой неделе знаменитости выложили видео с провокационным танцем в сеть. Они предстали в полуобнаженном виде.

Развратный танец Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды поразил абсолютно всех пользователей соцсетей. Пытаясь повторить известный челлендж, артисты совершили несколько нескромных телодвижений, которые повергли в шок людей.

Психотерапевт и сексолог Диля Еникеева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о том, действительно ли эти танцы могут в ком-то вызвать эстетические чувства. Также она выразила свое мнение, почему эти знаменитости кажутся настолько смешными.

«Волочкова и Джигурда — это два сбитых летчика, как говорится. То есть бывшие звезды, которые уже вышли в тираж, и уже мало кому интересны. Единственное, чем они могут привлечь публику — уже не тем искусством, которым когда-то покоряли публику. И это действительно был, по крайней мере, в отношении Волочковой, да и Джигурда даже был хорош. Сейчас они могут только какими-то эпатажными выходками привлекать к себе внимание», — говорит сексолог.

Диля Еникеева объяснила, что заболевание, которому подвержены Волочкова и Джигурда, носит название гистрионическое расстройство личности (истерическая личность). Основная проблема у человека, страдающего этим заболеванием, — привлечь к себе внимание абсолютно любым способом.

«По одиночке они уже столько всяких нелепых видео повыкладывали, над которыми смеются, а теперь решили на пару. Это два фрика, над которыми все смеются. Они не вызывают никаких эротических чувств, хотя Волочкова максимально обнажила грудь. Я думаю, что даже, у так называемых грудистов (мужчин, которые очень любят именно женскую грудь), это не вызывает эстетических или эротических чувств. Потому что понятно, что там пять литров силикона», — добавила психолог.

Также эксперт добавила, что Джигурда — седой дедушка, который пытается кого-то из себя изобразить. Раньше, по ее словам, он был очень сексуальный. Но, к сожалению, все это уже растратил, а его либидо — на исходе.

Как заметила сексолог, Джигурда не прикасается к Волочковой, а хватает ее за грудь, как резиновую куклу.

«Все, что они вытворяют — это клоунада. Если бы они были одеты в другие одежды, ну, могли бы на новый год вот такой эксцентрический танец станцевать. Потому что никакой эротики там нет», — добавила эксперт.

По ее словам, и Волочкова уже совсем не та, что была раньше.

«И никакие это не развратные танцы. Два человека, которые уже утратили чувство реальности и не понимают, что они смешные», — заключила Еникеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Джигурда начал таять на глазах.