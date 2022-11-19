Наркотики, партнеры и курение: сможет ли Пэрис Хилтон забеременеть

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Образ жизни, который ведет женщина сейчас — в будущем, безусловно, может негативно отразится на ее способности к зачатию.

Журналистов уже очень долго время волнует вопрос, почему знаменитая киноактриса и модель Пэрис Хилтон в 41 год до сих пор не родила ребенка. По словам матери звезды «Спасателей Малибу», актриса очень страдает из-за этого и даже, возможно, имеет большие проблемы с зачатием.

О том, что могло привести к таким последствиям и повлиял ли разгульный образ жизни селебрити на ее будущую беременность в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-гинеколог, репродуктолог Ирина Меньшикова.

По ее словам, тот образ жизни, который ведет женщина в настоящем, в будущем, безусловно, может негативно отразиться на ее способности к зачатию и к вынашиванию ребенка.

«Если женщина имеет много половых партнеров, если меняет часто половых партнеров, и при этом не предохраняется презервативом, у нее есть риск заразиться инфекциями, которые передаются половым путем. Таким, как ВИЧ-инфекция, гепатиты Б и С. Конечно, эти инфекции не приведут непосредственно к развитию бесплодия, но эти инфекции, вовремя не диагностированные, и не лечащиеся, могут привести к совершенно печальным исходам», — заметила врач.

Также при частой смене половых партнеров, женщина может заразиться вирусом папилломы человека, что приводит к развитию рака шейки матки. Также при неразборчивом образе жизни можно заразиться и хламидиозом или гонореей, которые приводят к выраженному воспалительному процессу в придатках и образованию спаечного процесса. В результате этого фаллопиевы трубы могут стать непроходимыми, а женщина получит полное бесплодие.

«Также, если женщина употребляет много алкоголя, наркотические вещества, курит, то все эти вещества могут негативно отразиться на качестве яйцеклеток», — добавила Ирина Меньшикова.

Пэрис Хилтон, возможно, уже имеет какие-то последствия из-за своей бурной молодости.

«И все что с женщиной происходит в течение жизни, может отразиться негативно на качестве ее яйцеклеток и в будущем это может привести к проблемам с наступлением беременности», — заключил врач-гинеколог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Пэрис Хилтон дала небольшое интервью журналистам TMZ, в котором рассказала о своих планах на беременность.