Психолог Солнечная назвала возможную причину развода Меган Маркл и принца Гарри

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face; 5-tv.ru

Недавно стало известно о возможном разводе пары. Почему же они не сошлись?

Недавно принц Гарри достиг соглашения о разводе с Меган Маркл. Он предложил своей жене «тихий» развод. Нумеролог-психолог Елена Солнечная рассмотрела отношения этой пары.

«Мы видим, что эта пара не совсем обычная, но она имеет огромное притяжение. Об этом говорят вот эти две цифры: тройка и шестерка. Это говорит о том, что им достаточно хорошо в отношениях друг с другом, они находят друг в друге поддержку», — рассказала она в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Однако, по ее словам, эта поддержка очень странная, потому что Гарри достаточно сложно сделать для себя ограничения в своих желаниях. В свою очередь, Меган, исходя из цифры восемь, может ограничивать себя в том, что она захочет. Но она не захочет слушать того, кто ей будет диктовать условия.

«Потому что цифра один говорит о том, что она сама принимает решения, четко ставит цели и все ее действия преследуют их. Тоже самое говорит четверка, которая идет про ее характер. Но, мало того, эта четверка и в конце, то есть это цель ее самореализации», - отметила нумеролог.

По словам эксперта, знаменитость должна «выходить в позитивное мышление», потому что ей всегда чего-то не хватает. Кроме того, в каждом действии видно, что она меркантильная женщина. Цифра девять говорит о том, что Маркл всегда воюет. Ее смысл в отношениях и вообще по жизни — это отвоевать то, что она хочет. Жена принца Гарри будет всегда отстаивать свои желания и воевать с теми, кто ей мешает.

«Если мы говорим о Гарри, то шестерка говорит о том, что он достаточно любвеобильный, он любит красивых женщин и вообще все эстетическое. И если он, например, идет в сопротивление с процессом, а это говорят две четверки, которые у него есть точно также, как и у Меган в году. Они говорят, что человек достаточно эгоистичный и хочет делать только то, что он хочет», — добавила эксперт.

Солнечная указала, что он может поддаваться давлению других людей. Например, со стороны семьи или Меган. Ему нужно научиться лидерству, чтобы он вел всех за собой. Смысл его даты рождения — это понять свои ошибки и перестроиться. А у Меган — просто делать то, что она хочет. По словам нумеролога, Гарри необходимо перестроиться и взять план семьи, а не своей жены, и выйти из-под контроля других.

«В отношениях, в дате свадьбы есть цифра семь. Это говорит о том, что все их отношения будут под грифом секретности, и мы на самом деле никогда не узнаем, что на самом деле движет этой семьей», — подытожила она.

Как ранее писал 5-tv.ru, королевский эксперт леди Колин Кэмпбэл сообщила, что принц Гарри достиг соглашения о разводе с Меган Маркл. Он предложил «тихий» развод, потому что понял, кто она такая.