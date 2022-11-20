Как изменится поход к врачу с введением электронного ОМС?

Фото, видео: Алексей Павлишак/ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Перевод ОМС в цифровой формат повысит эффективность работы медицинских сотрудников и облегчит обмен данными между разными больницами.

В России с 1 декабря все полисы Обязательного медицинского страхования (ОМС) переводятся в электронный формат. Нововведение значительно упростить сбор данных о пациентах и процесс их оформления. Вместе с новым форматом будет внесен ряд изменений.

Во-первых, всегда носить при себе бумажный полис будет необязательно. Во-вторых, изменится порядок учета в системе ОМС.

Кроме того, в системе появится информация о месте пребывания пациента и месте выдачи полиса, а также о врачах, которые оказывали человек медицинскую помощь. Это значительно облегчит обмен данными между разными лечебными учреждениями и повысить эффективность работы медицинских сотрудников.

ОМС можно получить в страховой медицинской компании. Для оформления документа понадобится паспорт и СНИЛС. В среднем ОМС делают в течение 30 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие операции и лечение можно пройти по ОМС.