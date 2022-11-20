Будем здоровы: чем опасно переохлаждение и как с ним бороться

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Чтобы не навредить собственному здоровью, необходимо соблюдать простейшие рекомендации.

Чем опасно переохлаждение и как с ним бороться рассказали эксперты 5-tv.ru. По словам специалистов, переохлаждение снижает иммунитет и уровень защиты слизистых, что повышает риск получения острой ротавирусной инфекции (ОРВИ).

От холода может появиться крапивница, проявляющаяся красными пятнами, а также слабостью и нервозностью. Кроме того, переохлаждение чревато головной болью, воспалением среднего уха, пневмонией и выпадением волос. Еще в перечень недугов входят цистит, простатит и воспаление придатков у женщин.

Избежать переохлаждения помогут физическая активность и правильное питание. В рацион следует включить побольше жира, молочных продуктов, фруктов, а именно, яблок и лимонов, натуральное мясо и рыбу. Питаться необходимо регулярно и горячей едой.

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