Пельмени или наггетсы: как в школьных столовых Москвы изменилось меню
Новое меню в школьных столовых составляли с учетом вкусов учеников
Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; 5-tv.ru
Чем отличается ассортимент блюд от прежнего? Могут ли дети сами выбирать завтраки и обеды?
С начала учебного года в школах Москвы действует обновленное меню, которое составляли вместе с детскими диетологами и родителями учеников. Учитывались также вкусы самих школьников.
В столичном департаменте образования рассказали, что входит в состав нового меню. Всего ученикам предлагают 11 вариантов первых блюд, среди них, например, суп с красной рыбой, борщ, солянка, минестроне.
Появились в школьных столовых также блюда, обожаемые детьми — наггетсы, пельмени, фишболы и митболы. Кстати, дети смогут решать сами, нужен ли им в чае сахар и лимон.
Всего в меню девять видов основных блюд и пять видов гарниров. Один обед обойдется в 168 рублей, для льготников — бесплатно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество жалоб на еду от учеников сократилось втрое.