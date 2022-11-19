Актер Филипп Янковский о работе с Настей Ивлеевой: «Оказалась способной»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Знаменитости снялись в одном фильме.

Блогер Анастасия Ивлеева снялась в сериале «Монастырь» от режиссера Александра Молочникова. Ее партнером на площадке стал актер Филипп Янковский. Артист рассказал, как ему работалось со звездой социальных сетей.

«Настя очень волновалась, потому что это ее дебют в большом кино. Но она очень талантливая девочка. Мало того, что она красавица и умница, так она оказалась еще и очень органичной, очень способной, желающей обучаться, развивающейся прямо в процессе фильма», — сказал он в беседе с aif.ru.

Он сыграл батюшку в монастыре, куда приходит героиня Ивлеевой. Мужчина ищет в себе силы, чтобы противостоять мирским соблазнам.

По словам Янковского, Ивлеевой очень подошла ее роль. Он указал, что дебютанка картины разнообразила свою роль в соответствии со сценарием. Кроме того, блогер была душой компании, прекрасно работала и показала свой уровень профессионализма, вспоминает актер.

Что касается роли самого Филиппа Янковского, то знаменитость указал, что впервые сыграл такого героя. По его словам, у песронажа происходит переход мирского человека к вере: через трудника и послушника к батюшке.

Как ранее писал 5-tv.ru, фильм «Иван Денисович», в котором главную роль исполнил Филипп Янковский, взял главный приз на международном кинофестивале.