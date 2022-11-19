Эксперт по пожарной безопасности рассказал, как обнаружить утечку газа

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Предотвратить беду можно на ранней стадии, если сохранять спокойствие и трезвую голову.

Казалось бы, правила безопасности просто и легко запомнить, но иногда халатность приводит к трагедии. 5-tv.ru узнал у ведущего эксперт ООО «НПК — Фонд пожарной безопасности» Константина Кузнецова, как вовремя обнаружить утечку газа и что делать до приезда специалистов.

Бытовой газ, который используется в домах, без запаха, напомнил специалист.

«Для того, чтобы обнаружить утечку, в него добавляют специальную примесь. Это специальная присадка как раз и позволяет почувствовать опасную концентрацию», — отметил Кузнецов.

Эксперт добавил, что есть еще две степени защиты: газоанализаторы, которые реагируют на превышение допустимой концентрации вещества в воздухе, а также специальные устройства, которые срабатывают при резком падении давления в газопроводе и прекращают подачу газа.

«Сам по себе запах газа еще не опасен, опасно, когда его концентрация в воздухе достигнет такого параметра, когда может от незначительных причин произойти детонация и взрыв», — пояснил специалист.

Константин Кузнецов также рассказал, что делать, до приезда специалистов при обнаружении утечки газа.

«Первый способ — это открыть все окна и двери, то есть понизить концентрацию опасного вещества в воздухе. Ну и второе — немедленно эвакуироваться. Ожидать прибытия специалистов в о платном помещении точно не стоит», — заключил эксперт по пожарной безопасности.

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