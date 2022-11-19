Звезда шоу «Дом-2» Салибекова похвасталась букетом от анонимного поклонника

Фото: Instagram* / salibekova

Экс-участница реалити-шоу воспитывает троих детей и не торопится раскрывать подробности личной жизни.

Звезда телешоу «Дом-2» Юлия Салибекова похвасталась подписчикам роскошным букетом роз, отметив, что подарок получился.

«Спасибо!!! Это анонимно и очень приятно», — написала селебрити.

К слову, знаменитость является многодетной мамой и находится в разводе. За ней ухаживают поклонники, однако девушка никого не выделяет. Мужчины одаривают ее сюрпризами, даря хорошее настроение, что очень приятно бывшей участнице реалити.

Анонимный букет для Юлии Колисниченко. Фото: Instagram* / salibekova

В мае она развелась с супругом Тиграном Салибековым. Девушка воспитывает сыновей Ролана, Эльдара и Баграта. Экс-муж после развода вернулся в телепроект. Юлия не торопится раскрывать подробности личной жизни после расставания.

При этом в начале осени молодая мама намекала на наличие бойфренда, но призналась, что не готова показать нового избранника. Кроме того, по словам Салибековой, бракоразводный процесс нанес ей большую психологическую травму. Она отмечала, что представит нового возлюбленного после пяти лет брачного союза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Салибекова запретила бывшему видеться с детьми.

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