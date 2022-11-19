Реабилитация не помогла: почему дочь Успенской нашла утешение в наркотиках

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Звездная мать делала все возможное, чтобы помочь дочери, но ключ спасению находился не за дверями медицинских центров.

Дочь певицы Любови Успенской назвала истинную причину, по которой она стала употреблять наркотики. Казалось бы, в жизни Татьяны Плаксиной было все: деньги, роскошь, образование в Штатах, любящая мать, но для счастья этого оказалось недостаточно, компенсировать депрессию помогали только наркотики. Об этом она призналась в интервью журналистам.

«Вы знаете, триггером стало то, что я не могла найти себя и не могла почувствовать себя реализованной. Я искала вдохновение — я его не находила, я искала какой-то полет фантазии, который я не могла найти в реальности. Мне не хватало стимула. Все что я делала, меня не удовлетворяло, все что я ни пробовала — до конца в этом себя находила. И наркотики стали для меня такой подушкой», — разоткровенничалась Плаксина.

Кроме того, не скрывает она, сказывалась на душевном состояние и обстановка в семье. Между ее родителями Любовью Успенской и Александром Плаксиным были напряженные отношения, девушку это травмировало.

«Конечно, это нелегко, когда растешь в семье, где родители в напряженных находятся отношениях, это откладывается на ребенке, естественно это сыграло свою роль», — добавила Татьяна.

По ее словам, реабилитация шла непросто — лечение в наркологических центрах не приносило желаемого результата: ничего не могло восполнить душевную пустоту. Панацея нашлась за пределами специализированных заведений.

«Вы знаете, моей главной реабилитацией стала музыка. Работа в студии, выступления, видеть, как публика реагирует. Время, которое я провела в реабилитационных центрах — это для меня было вынужденной мерой, чтобы отгородить меня от веществ и окружения. Но это не то, что меня исцелило. Не то, что мне придало силу», — объяснила дочь певицы.

Сейчас, по словам 33-летней Татьяны, в ее жизни все встало на свои места. Избавившись от наркотической зависимости, девушка наладила взаимоотношения с мамой. Теперь они живут вместе, друг в друге души не чают и работают над совместными проектами.

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