GT: Западе поменял риторику в отношении РФ после падения украинской ракеты в Польше

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Украинский кризис вредит всему миру. Возможно, недружественные страны решили поменять тактику.

Штаты и Европа все больше устают от затянувшегося украинского конфликта. Об этом пишет издание Global Times. Эксперты, на которых ссылаются обозреватели, считают, что упорство киевского режима в отказе от переговоров с Россией истощило терпение Запада.

«Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса», — говорится в материале.

Журналисты также отметили резкий контраст в риторике американской стороны и основных стран Европы по отношению к РФ.

«На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал», — указывается в публикации.

В целом, по словам экспертов, произошедшая трагедия в Польше проверила нижнюю границу терпения членов Североатлантического альянса.

«На прямую конфронтацию с Россией НАТО не пойдет», — заключили в Global Times.

Несколько дней назад на польскую территорию вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека. Очевидцы рассказали, что слышали странный свист, а затем звук удара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему НАТО разочаруется в Зеленском после падения украинской ракеты в Польше.