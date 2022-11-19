Число жертв при взрыве газа в жилом доме Сахалина увеличилось

Фото: 5-tv.ru

Под завалом обнаружили еще несколько тел жильцов, но шансы на спасение еще двоих человек остаются.

При взрыве газа в жилом доме на Сахалине, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Глава области добавил, что спасатели продолжают работы по поиску еще двоих жителей дома. Известно, что из восьми погибших трое — несовершеннолетние.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко организовал на месте происшествия оперативный штаб.

ОБНОВЛЕНИЕ 10:11 По данным источника в экстренных службах, по состоянию на 10:00 по московскому времени, число погибших увеличилось до девяти человек, из которых четверо — дети.

Также известно об 11 пострадавших, четверо из них являются несовершеннолетними, двое человек госпитализированы в Тымовскую ЦРБ, один из них в тяжелом состоянии.

Пока под завалами остаются, как минимум, два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за день до взрыва в доме в Сахалинской области жители жаловались на запах газа.