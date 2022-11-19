Болезнь подобна смерти: почему хищники в цирке нападают на людей

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Порой опасность для человека может представлять даже собака, а, когда речь идет о крупном хищнике, она увеличивается в сто раз.

Несколько дней назад дрессировщика Эдгарда Запашного ударил лапой тигр. Артист заявил, что с ним все порядке. О том, есть ли у людей цирковой профессии правила или суеверия перед тем, как зайти в клетку со зверем, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист РФ Артур Багдасаров.

«Как таковых суеверий нет. Самое главное — соблюдать правила безопасности», — сказал собеседник.

Он отметил, что травмы, которые получают дрессировщики, происходят как правило из-за желания показать более близкий контакт со зверем. При этом невозможно полностью предугадать, что может сделать, к примеру, тигр, поскольку для этого необходимо уметь «говорить на зверином языке».

«Нужно быть на расстоянии лапы хищника, чтобы он не мог до тебя дотронуться. Это где-то минимум полметра-метр. Причем можно не ожидать такого момента (как у Запашного — Прим. ред.). Нельзя поворачиваться спиной к хищнику, чтобы он не напал», — прокомментировал Багдасаров.

Специалист добавил, что хищники чувствуют человеческую болезнь, они нападают на слабых. Такое же отношение у зверей к пьяным: под воздействием алкоголя движения человека замедляются, он начинает вести себя более развязно, что играет на руку животному.

К болезни относится и похмельный синдром, однако только на запах алкоголя, кровь, мелкие шрамы или царапины звери обычно не реагируют. Багдасаров подчеркнул, что беспрекословное подчинение не является особенностью характера кошачьих.

«Это не преданное человеку животное. Соответственно, ждать какой-то взаимной любви не приходится», — пояснил артист.

Дрессировщик резюмировал, не надо забывать, что зверь является хищником, а его инстинкты берут свое.

Ранее 5-tv.ru показывал тигра, напавшего на Эдгарда Запашного.