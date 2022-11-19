Не дождетесь: МИД РФ ответил на призывы американцев вернуть остров Врангеля

Фото: www.globallookpress.com / GTW

Американская сторона вновь пытается навязать свой миропорядок, на этот раз переписывая историю.

Идеи, высказанные экспертами в США о возвращении острова Врангеля американской стороне — экстремистские. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — сказал Корчунов во время беседы с РИА Новости.

Дипломат добавил, что администрация Штатов не оспаривает принадлежность острова Врангеля к России. Корчунов отметил, что идеи о нарушении суверенитета северных территорий Российской Федерации — не более чем требования «маргинальных личностей», делающих это ради «пиара и эпатажа».

«Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным», — резюмировал посол.

Перед этим колумнист издания The Wall Street Journal (WSJ) Томас Дэнс опубликовал материал, где сказал о том, что Штаты должны забрать у РФ остров Врангеля. Со слов журналиста, Россия якобы удерживает данную территорию с 1924 года.

Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году экипаж канонерской лодки «Красный октябрь» поднял там флаг СССР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Госдуме призвали США вернуть России Аляску.