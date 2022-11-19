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Сбор мнений продлится в течение суток.

Миллиардер, исследователь и владелец социальной сети Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за или против восстановления аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Соответствующий пост с вариантами «Да» и «Нет» он разместил на своей странице. На момент написания данного материала голоса юзеров распределились почти поровну. 56,5% хотят вновь видеть твиты Трампа, остальным 43,5% и без них хорошо.

Мнения юзеров Илон Маск планирует собирать в течение суток. В своем комментарии к посту предприниматель написал фразу на латыни Vox populi, vox dei, которая переводится как «глас народа — глас божий». Незадолго до этого в социальной сети были восстановлены аккаунты других известных личностей.

«Восстановить бывшего президента Трампа». Источник фото: twitter / Elon Musk

В числе пользователей Twitter снова оказались американская актриса и стендап-комик Кэти Гриффин, психолог Джордан Питерсон и сатирический портал The Babylon Bee. Как отмечает владелец ресурса, напоминая фолловерам о желательной активности, «решение по Трампу» еще не принято. Аккаунт бывшего главы Штатов был заблокирован 8 января 2021 года после беспорядков, которые учинили его сторонники в Капитолии. В тот день в потасовках погибли пять человек.

Предполагалось, что твиты Дональда Трампа потенциально опасны, так как он снова может спровоцировать опасную для граждан ситуацию. Поэтому его исключили из числа пользователей. При этом сам экс-президент прокомментировал в своей соцсети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском позитивно. Он писал, что сервис наконец возглавил адекватный руководитель. Однако о своих планах высказываться в этом пространстве в будущем не сообщал.

Ранее, писал 5-tv.ru, сын Дональда Трампа призвал США остановить финансирование Украины после резонансного инцидента.