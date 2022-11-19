Звезда сериала «Отпуск» Катрин Асси вышла замуж и придумала имена будущим детям

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Актриса вдохновенно поделилась подробностями свадьбы ее мечты.

Актриса Катрин Асси, известная по роли Мадины в сериале «Отпуск», вышла замуж. Более того, она уже придумала имена будущим детям. Об этом звезда рассказала в интервью 7Дней.ru. Артистка не любит говорить с прессой о личной жизни, но впечатлениями о важном событии не смогла не поделиться. По словам Асси, состоялась свадьба ее мечты.

Избранника селебрити зовут Данила, владеет собственным бизнесом. Актриса состоит в отношениях с ним вот уже полтора года. Асси призналась, что считает себя сильной женщиной, которая способна все проблемы решать сама. Потому она и рада безгранично своему выбору — муж стал надежной опорой для актрисы, теперь девушка может позволить себе быть хрупкой.

«Наша свадьба получилась именно такой, как я мечтала. Мы провели замечательный вечер с родными людьми. На свадьбу были приглашены только самые близкие люди, но в целом гостей было немало», — поделилась артистка.

По словам Асси, сценарий торжества она придумывала на пару с возлюбленным самостоятельно. Чета устроила бракосочетание в атмосфере шумной и веселой вечеринки. Невеста осталась довольна — все было вкусно, громко и зажигательно. Отметила также, что незамедлительно приступила к планированию совместного будущего. Молодожены очень хотят детей, Асси даже выбрала для них имена.

«Даня меня поддерживает во всем и мной гордится. Как и я горжусь им. Самое главное в отношениях — это гармония. Везде надо искать золотую середину, я ее нашла и очень счастлива», — заявила звезда.

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