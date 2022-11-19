Жители Одессы вышли на митинг против отключения света

Фото: www.globallookpress.com / Viacheslav Onyshchenko

Горожане перекрывают движение на автодорогах и вступают в перепалки с полицией.

Жители Одессы вышли на улицу с протестом, они требуют возобновить электроснабжение города. Люди перекрывают движение на автодорогах, сообщает издание «Страна.ua». Одна из групп остановилась на пешеходном переходе, на место прибыли правоохранители. Telegram-канал «Типичная Одесса» в свою очередь отмечает, что как только к митингующим подошли полицейские, заработал светофор, и это выглядит, как «подачка» от властей.

Судя по опубликованным в сети видеозаписям с места сбора протестующих, около десятка одесситов митингуют против отключения света. Водители, которым не удается проехать участок дороги, сигналят, правоохранители вступают в споры с гражданами. Интернет-пользователи в комментариях пишут, что электричества в городе нет уже четверо суток. Сообщается также об экстренных отключениях в Киеве по распоряжению «Укрэнерго».

14 ноября глава правления этой компании Владимир Кудрицкий предупредил украинцев, что в семи регионах страны планируется прекращение подачи электроэнергии. Отметил, что продлится ситуация как минимум неделю. Добавил, что из-за разрушений на объекте на юго-западе Украины отключения пройдут в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Накануне премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль заявил о выходе из строя половины государственной энергетической системы после серии ракетных ударов. Обратился с призывом о финансовой помощи к европейским партнерам. На эти средства, сказал премьер, Украина сможет приобрести «дополнительные объемы газа». Прежде Шмыгаль заявлял, что страна на 90% готова к отопительному сезону.

Ранее 5-tv.ru писал, что МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую РФ вывести военных с территории Запорожской атомной электростанции.