Травля в сети: как школьникам помогают справиться с кибербуллингом

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Последствия нападок в интернете могут привести с непоправимым последствиям.

С оскорблениями в адрес школьников решила разобраться российская Госдума. Там обеспокоились травлей в школах и хотят ввести, например, психологическую помощь пострадавшим. Но как быть с кипербуллингом? Ведь большинство уничтожающих слов говорится анонимно, в интернете. А последствия — на всю жизнь. Леонид Рыжиков встретился с пострадавшими.

У 13-летней Лизы почти нет друзей. Ни в реальной, ни в виртуальной жизни. Хотя свою страничку в интернете она и заводила для того, чтобы найти новых знакомых. Но после каждой неудачной шутки или наивного детского комментария школьница получала десятки оскорбительных ответов от интернет-пользователей. Травля становилась все сильнее, а Лиза ничего не могла с этим поделать.

«Разве это нормально, когда на твой аккаунт десять человек пишут, что ты такой-сякой, ты не умеешь шутить, и ты вообще никто. Это стресс, страх, потому что мне это внушали, а вдруг это правда», — делится переживаниями Елизавета.

С травлей в интернете сталкивались больше половины подростков. Поводом для оскорбительных шуток может стать что угодно. Но чаще всего пользователи ехидно высмеивают внешность, социальное положение, увлечения.

Илью Власова дразнили за любовь к экстравагантным нарядам и занятия бальными танцами. Мол, не мужское это дело. Свое хобби Илья не бросил, но осадочек остался.

«Все эти издевательства, вся эта травля она в любом случае будет жить со мной всегда, от этого невозможно избавиться. Вот это чувство аутсайдера, чувство изгоя — оно всю жизнь будет меня преследовать», — рассказал Илья.

Цель у таких нападок одна — обидчики только и ждут, когда у объекта насмешек сдадут нервы. Те начнут выходить из себя, оправдываться или наоборот — огрызаться в ответ. И это — совсем не невинная забава.

«Это будет длиться долгое время, как снежный ком. Это боль, страх, тревога и, конечно же, могут быть другие последствия, вплоть до суицида», — уверена психолог Олеся Лупак.

На подростковый буллинг обратили внимание и депутаты Государственной думы. В парламенте подготовили законопроект о профилактике травли в российских школах и психологической помощи пострадавшим. Но это в учебных заведениях, где дети — на виду. В социальных сетях и на форумах поймать такого комментатора за руку — почти невозможно.

Если травлю в реальной жизни еще можно закончить, просто перестав общаться со своими обидчиками, то от гневных сообщений в интернете, кажется, никуда не деться. Стоит отойти от компьютера, как те же самые оскорбления начинают сыпаться через уведомления в телефоне.

Аккаунт на бумаге, лайки-сердечки аккуратно вырезаны по трафарету. В Петербурге младшеклассников наглядно учат этике общения в социальных сетях. Ролевую игру придумали в детской библиотеке имени Пушкина.

Как завести виртуальных друзей и не прослыть грубияном. Разбирают — и поведение отрицательных героев из книг, посвященных кибербуллингу. После таких уроков вряд ли захочется хамить в интернете.

«Часть этой коллекции про кибербуллинг, про травлю мы используем, чтобы проговорить на основе сюжета. Мы же не будем спрашивать: „А у тебя такое было?“ Мы проговариваем и формируем некоторую ценностную платформу», — объяснила принцип работы с детьми заместитель директора по развитию и инновациям Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина Мария Соломонова.

Слово за слово — и агрессия с экрана компьютера или смартфона может переместиться и в реальную жизнь. Специалисты по детской кибербезопасности советуют не тянуть. И при первых же тревожных сигналах обращаться в полицию.

«Угрозы жизни и здоровью — это повод обратиться в правоохранительные органы, сохранив скрины переписок и саму переписку, что человеку угрожают», — отметил руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Они устали бороться с кибербуллингом в одиночку и теперь ищут единомышленников. Две подруги из Москвы создали сообщество для таких же как они — жертв интернет-агрессии. Помогают друг другу чем могут — советами и дружеской поддержкой.

И такая помощь — тоже работает. Лиза из Москвы перестала обращать внимание на гневные комментарии после того, как пожаловалась на буллинг и наконец услышала в ответ добрые слова.