Студент или «папик»? Беременная Маша из «Ворониных» показала отца ребенка

София Шафиуллина 44

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина показала отца своего ребенка

Студент или «папик»? Беременная Маша из «Ворониных» показала отца ребенка

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Знаменитая актриса отказалась от съемок в кино ради возлюбленного. Сможет ли он обеспечить ей с ребенком достойную жизнь?

Звезда сериала «Воронины» 19-летняя Мария Ильюхина готовится стать мамой. Общественность тут же задалась вопросом: кто стал отцом ребенка? StarHit.ru рассказал, что избранником актрисы является совсем богатый взролый мужчина, а студент того же возраста, что и Ильюхина.

Сердце девушки украл 19-летний футболист Алексей Шаров. Сейчас юноша учится по специальности госуправление и работает, так что переживать не стоит — он сможет обеспечить свою семью.

Мария Ильюхина показала отца своего ребенкаМария Ильюхина показала отца своего ребенка. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

«Маша очень счастлива рядом с Алексеем. Они знакомы примерно два года, он из тех людей, кто не ищет славы. Ребенка пара планировала, так что все по любви», — признались изданию приближенные к паре источники.

Ильюхина и Шаров долго скрывали «интересное положение» актрисы. О скором пополнении малыша знали только будущие бабушки.

Звезда рассказывала, что возлюбленный окружил ее заботой. Он помогает ей во всем. Девушка полностью доверилась Шарову и ушла из кино в декретный отпуск.

«Я не рассказала тогда о своей беременности. Надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства», — объяснила Ильюхина и призналась, что предстоящее материнство является для нее мотивацией.

После родов она собирается вернуться в кино, а также развиваться в музыкальной сфере. Актриса добавила, что беременность стала самым счастливым периодом в ее жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эротическая фотосессия могла разрушить брак Верочки из «Вороненых».

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