В Минобороны РФ прокомментировали расправу ВСУ над российскими пленными

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

В сети ранее появились кадры бесчеловечного расстрела российских солдат украинскими националистами.

Видео с расправой над безоружными солдатами РФ «подтверждает живодерскую сущность киевского режима», заявили в Минобороны РФ. Такое заявление в ведомстве сделали после публикации западным журналистом Bild кадров расстрела российских военнослужащих.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое военное преступление Киева, а распространенная практика, в упор не замечаемая Западом», — говорится в сообщении.

За совершенное военное преступление перед судом истории, народами России и Украины придется президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве „трагического исключения“ на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — заявили в МО РФ.

В оборонном ведомстве также отметили, что сдавшиеся украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции.

Также 5-tv.ru сообщал, что СПЧ намерен добиться расследования казни российских пленных боевиками ВСУ.