«Вымогательство так и осталось»: помогла или помешала Собчак арестованным коллегам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

Без признания вины все извинения российской телеведущей не только не уместны, но и не имеют никакой юридической силы.

Скандал с Ксенией Собчак и компанией Ростех все не утихает: еще 15 ноября стало известно, что российская телеведущая тайно посетила офис «Ростеха» и втихаря приехала договариваться с руководством госкорпорации о быстром урегулировании конфликта.

На данный момент коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов арестован по делу о вымогательстве у Чемезова. В рамках уголовного дела также в октябре были задержаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев.

Однак смогут ли смягчить вину обвиняемым, если за них извинялась сама Собчак? И могут ли ей предъявить какие-то обвинения, если она является их работодателем? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил адвокат Нарек Костанян.

«То, что она принесла свои извинения, там на квалификацию, в предъявленном обвинении никак не будет влиять. Как осталось вымогательство, так и осталось. Но при этом судом будут учтены ее извинения», — заявил он.

По словам эксперта, без признания вины вот эти извинения не только не уместны, но и не имеют никакой юридической силы. Более того, если фигурант сам будет приносить извинения потерпевшему, то это только смягчит их учесть, то есть их приговор.

«Нам не известно, какие она указания давала, и как поняли ее подчиненные вот эти указания, распоряжения. Допустим, она говорит, необходимо нам взыскать или получать наши деньги. В своих показаниях она может сказать, что я имела в виду в судебном порядке их взыскать, а подчиненные поняли, что пойти и вымогать эти деньги», — говорит Костанян.

А насчет того, могут ли привлечь и саму Собчак, адвокат объяснил на примере «эксцесса исполнителя».

«Когда группа лиц идет на грабеж, на разбойное нападение: кто-то вытащил деньги, кто-то часы снял с человека, а кто-то нож в сердце человеку воткнул. Вот остальные участники не отвечают за его убийство», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед Сергеем Чемезовым за своих коллег.