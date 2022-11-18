Путин и Эрдоган обсудили создание в Турции крупного газового хаба

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Лидеры обеих стран намерены и дальше продолжать контакты на различных уровнях.

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили идею по созданию в Турции крупного газового хаба. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба», — сказано на официальном сайте Президента России.

Там отметили, что президенты двух государств подробно обговорили важные моменты двустороннего сотрудничества в различных областях. Была установлена положительная динамика торгово-экономических взаимодействий, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Помимо этого Путин и Эрдоган договорились продолжать регулярные контакты.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что предметом всех разговоров с российским президентом является урегулирование украинского кризиса. Тогда он отметил, что намерен проводить беседы с Владимиром Путиным и не собирается отступать от этого решения. Примечательно, что всего месяц назад Шольц придерживался совершенно противоположной позиции.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган назвал положительным решением отвод войск РФ в Херсонской области.