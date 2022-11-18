«Не будем забывать»: мог ли повлиять скандал с Валиевой на здоровье Горшкова

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Александр Горшков умер на днях от острого инфаркта миокарда на 77-м году жизни. Могли ли привести к смерти легенды спорта скандалы?

Телеведущий и любитель спорта Сергей Соседов не увидел взаимосвязи между смертью президента федерации фигурного катания и допинг-скандалом на Олимпиаде с Камилой Валиевой. Своим мнением на этот счет он поделился в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru.

«Нет. Нет. Он уже человек нездоровый. Уже возраст все-таки — не будем забывать, что это возраст. <…> Ему бы плохо уже давно стало, сразу после Олимпиады, понимаете. Ну не сейчас, когда уже все остыло, уже про Олимпиаду забыли», — уверен собеседник.

А вот то, как повела себя Камила Валиева, приехав после Олимпиады в Москву, Сергей Соседов, как истинный фанат фигурного катания, забыть не может. По его мнению, Камила, которой сопереживала вся страна во время игр, проявила неуважение к поклонникам.

«Они устроили проход-коридор. Они ей кричали "браво", они дарили цветы. Она ни на кого не посмотрела, она не сказала спасибо. Она прошла с отсутствующим видом, как будто никого нет», — считает собеседник.

По его мнению, вообще вся эта история с Камилой выглядит очень странно: до сих пор никто не дал внятного объяснения по поводу случившегося: ни сама Камила, ни Всемирное антидопинговое агентство, ни Международные олимпийский комитет, ни другие представители, имеющие отношение к большому спорту. От Федерации фигурного катания РФ тоже исчерпывающих аргументов не прозвучало, а история с лекарствами дедушки, которые якобы Камила приняла по ошибке, звучит абсурдно, считает Сергей Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков умер от острого инфаркта миокарда накануне, 17 ноября. Ближе к полуночи, у Горшкова резко ухудшилось самочувствие, а уже в больнице он ушел из жизни.