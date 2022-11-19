Ефременкова ошарашила заявлением об отце ее близнецов: «Наш папа спал»

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Молодая мама подчеркнула, что дети — это ответственность двух взрослых людей.

В сентябре этого года бывшие участники телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур стали родителями сыновей-близнецов. Пара заботится о малышах и все делает вместе. Однако подписчики считают, что молодая мама пытается переложить свои обязанности на отца.

Поклонники считают, что девушка нещадно эксплуатирует Мондезира в бытовых делах, связанных с присмотром за детьми. По их мнению, она должна давать возлюбленному возможность отдыхать. В ответ знаменитость заявила, что его она ни к чему любимого не принуждает, и тот порой вовсе спит до обеда, а то и дольше.

«А его что — кто-то заставляет? Дети — это ответственность двух взрослых людей, у них есть мама и папа, и заниматься детками должны оба родителя. Наш папа спал сегодня до 14 часов дня», — ответила Ефременкова в социальных сетях.

До этого экс-участница знаменитой телевизионной «телестройки» вырвалась из дома, оставив малюток на плечи Мондезира Свет-Амура. Она прошлась по магазинам и пообедала в ресторане.

Такие вылазки могут быть полезны для нее. Как ранее писал 5-tv.ru, Ефременкова переживает трудный период: девушка стала мамой двух долгожданных малышей, но ее накрыла тяжелая послеродовая депрессия.

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