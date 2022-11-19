«Денис, я люблю тебя»: Ольга Бузова впилась губами в женатого Дорохова

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Знаменитый комик не раз утверждал, что для него нет ничего важнее семьи. Неужели он изменил своим принципам?

Певица Ольга Бузова не смогла устоять перед женатым юмористом Денисом Дороховым. Звезда шоу-бизнеса поцеловала занятого мужчину и призналась ему в любви в рамках шоу одного из федеральных каналов.

«Денис, я люблю тебя! Я богата, популярна и дам тебе все», — заявила артистка и приблизилась к звезде КВН.

Дорохов дважды соприкоснулся губами с певицей, после чего оба повалились на пол и долго смеялись до боли в животе. Наблюдавшая за действиями коллег актриса Ольга Картункова возмутилась происходящим.

«Тебе скандалов мало?» — обратилась к Дорохову юмористка.

35-летний комик познакомился со своей женой Эльвирой, когда они учились в техникуме. В 2008 году он решился пригласить будущую невесту на свидание. С тех пор молодые люди были неразлучны и счастливы. Пара воспитывает двух сыновей — Богдана и Артема.

А вот Ольга Бузова не раз утверждала, что никогда не ведет себя как девушка легкого поведения. Для нее в мужчинах главное — серьезные намерения, поэтому она зачастую отказывается от курортных романов и бессмысленных свиданий.

Артистка подчеркивала, что не обделена мужским вниманием, но сомневается, что сможет снова испытать влюбиться. После отношений с блогером Давой поп-певица не давала подтверждений ни одному роману, в которых ее пытались уличить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова не знает, что такое секс.