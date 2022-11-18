«Добежал» до Тамбова: подозреваемый в убийстве женщины около метро Зюзино задержан

МВД: подозреваемый в убийстве женщины около метро Зюзино в Москве задержан в Тамбовской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Пресс-служба МВД РФ

Погибшая незадолго до трагедии обращалась в полицию с заявлением о преследовании.

В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, которое произошло в российской столице около метро Зюзино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Машина, в которой он находился, была остановлена по ориентировке сотрудниками ДПС ГИБДД. В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву», — отметила Волк.

подозреваемый в убийстве. Фото: Пресс-служба МВД РФ

Точное время убийства не установлено, пока неизвестно сколько тело пролежало на морозе. Однако убийце после преступления хватило времени, чтобы организовать побег и добраться до Тамбова. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Труп женщины утром 18 ноября нашли прохожие недалеко от ее места проживания на Севастопольском проспекте. На теле убитой были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, гражданке нанесли пять ножевых ранений в область груди.

Сумка находилась рядом с телом женщины, что исключает вариант убийства с целью ограбления. Примечательно, что женщина незадолго до смерти обращалась в полицию с заявлением о преследовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в начале сентября в Новой Москве застрелили женщину, которая гуляла с собакой без поводка.